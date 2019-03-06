Anadolujet Uçuş Ağını Genişletiyor

AnadoluJet, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na direkt uçuş başlatıyor. Açılışa özel bilet fiyatları 71 TL'den satışa sunuldu.
AnadoluJet, 13 Mart'ta Bursa- Gaziantep seferlerini başlatıyor. Seferler pazartesi, çarşamba, pazar günleri karşılıklı olarak yapılacak. 71 TL'den başlayan fiyatlar 28 Şubat - 23 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde ve 13 Mart- 23 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bursa - Gaziantep karşılıklı uçuşlarında geçerli olacak.
AnadoluJet, Bursa'dan; Ankara, Erzurum, Trabzon, Muş ve Diyarbakır'a direkt karşılıklı uçuşlar yapıyor. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA