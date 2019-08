Anafartalar Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları'nda yoğun çarpışmaların yaşandığı Yusufçuktepe'de tüm vatan şehitlerinin ruhlarına ithafen kurban kesilip dua edildi.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek anma töreninin provası yapıldı.Törene katılan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Çanakkale müdafaasında Anafartalar Zaferi'nin Türk tarihi ve milleti için ne kadar önemli olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak, o büyük kahramanları unutmadıklarını göstermek adına her sene olduğu gibi bu yıl da törenler hazırladıklarını aktaran Kaşdemir, şunları kaydetti:"Törenler kapsamında belki de ilk defa bir şey yaptık. Çanakkale şehitlerimizin ve bütün vatan şehitlerimizin ruhuna ithafen kurban kestik, dualar ettik. Onları bir kez daha hayırla, rahmetle yad ettik, teşekkür ettik, 'Allah razı olsun' dedik. Çünkü onlar bu topraklar ve bayrak için en kıymetlilerini, canlarını ortaya koymuşlardı. ya şehit ya da gazi olmuşlardı. Bizler de onların torunları olarak, aziz hatıralarını her zaman canlı tutacağız. Çanakkale ruhunu da bu topraklardan asla eksiltmeyeceğiz."