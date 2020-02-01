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Anagold 24Erzincanspor: 3-3

STAT: AtatürkHAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Kerem İlitangil (xx), Furaz Bülgen (xx)Cİ GROUP BUCA: Asil (xx) - Ahmet (xx), Eycan (xx), Gökhan Köseoğlu (x), Alper (xx), Burak (x) (Dk. 72 Mustafa x), Nihat (xx) (Dk. 76 Osman x), Bertuğ (xx) (Dk.

01.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:38Anagold 24Erzincanspor: 3-3

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Kerem İlitangil (xx), Furaz Bülgen (xx)

Cİ GROUP BUCA: Asil (xx) - Ahmet (xx), Eycan (xx), Gökhan Köseoğlu (x), Alper (xx), Burak (x) (Dk. 72 Mustafa x), Nihat (xx) (Dk. 76 Osman x), Bertuğ (xx) (Dk. 62 Uğur x), Oğuz (xxx), Gökhan Erdöl (xx), Mehmet Fuat (xxx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Ersel (x) (Dk. 80 Süleyman x) - Yunus (xx), Hüseyin Erol (x), Tugay (xx), Abdurrahman (xx), Kerem (xx), Erdi (xxx), Uğurcan (x) (Dk. 46 Hasan x), Mümin (xx), Muhammed (xxx), Ethem (xx) (Dk. 86 Burak)

GOLLER: Dk. 35 Oğuz, Dk. 63 ve Dk. 90+2 Mehmet Fuat ( ) - Dk. 52 Ethem, Dk. 69 Erdi, Dk. 90 Muhammed (Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Erdöl, Eycan, Alper, Osman (Buca) - Hüseyin, Erdi, Mümin, Yunus (Erzincanspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Ci Group Buca, evinde Anagold 24Erzincanspor'la 3-3 berabere kalarak zirve yolunda 2 puan kaybetti. Maçın 35'inci dakikasında Oğuz'un golüyle öne geçen sarı-lacivertliler soyunma odasına 1-0'lık avantajla girdi. Konuk takım 52'de Ethem'le skoru eşitledi. Ev sahibi Buca 63'te Mehmet Fuat'ın golüyle yeniden öne geçti ancak 69'da Erdi bir kez daha tabelayı dengeledi. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında sahne alan Muhammed, Erzincanspor'u öne geçirdi. Maçın 90+2'nci dakikasında ise Mehmet Fuat, Buca'yı ipten alan golü kaydetti. Ci Group Buca bu sonuçla 33 puana yükseldi, Erzincanspor puanını 38 yaptı.


- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Köseoğlu, Buca, Spor

Kaynak: DHA

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