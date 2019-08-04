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Anagold Madencilik ile BYÜ arasında protokol imzalandı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Binali Yıldırım Üniversitesi (BYÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

04.08.2019 21:18 Anagold Madencilik ile BYÜ arasında protokol imzalandı
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Binali Yıldırım Üniversitesi (BYÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

2010 yılından itibaren İliç ilçesinde faaliyetlerini yürüten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzincan'da birçok alanda verdiği katkılara bir yenisini daha ekledi. Milletvekili Binali Yıldırım'ın teşvik ve destekleriyle Yalnızbağ Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi binasına yapılacak olan laboratuvar yapımını üstlendi. İmzalanan protokole Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına ise Genel Müdür Burhanettin Şahin katıldı.

Erzincan Valiliği binasında gerçekleşen Protokol töreninde Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'da hazır bulundu. - ERZİNCAN

Binali Yıldırım, Madencilik, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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