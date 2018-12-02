Anahtar Kulübede

Süper Lig'de 2018 yılına veda edilirken, Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park 'ta kozlarını paylaşacak. Sezon başından beri saha sonuçlarından çok saha dışı konularla gündemde olan iki ezeli rakibin mücadelesi aslında bu sıkıntıların gölgesinde geçecek. Eksiklerin, muhtemel 11'lerden daha çok konuşulduğu derbide, açıklarını kapatan takımın 3 puana ulaşması daha kolay olacak.

Bu konuda iki kulübün teknik direktörü; Şenol Güneş ile Fatih Terim 'in derbi tecrübesi aslında maçın yıldızlarının sahada değil, yedek kulübesinde olduğunu gösteriyor. İki kurt hocanın kullanacağı isimlerden de en çok gençler öne çıkıyor.

Beşiktaş'ta son dönemin yükselen genci Güven Yalçın, forvette 5 maçta 2 gol, 1 asist ortalamasıyla oynuyor. 19 yaşındaki yıldız adayı maç başında 1.6 şut ortalaması, 0.8 isabetli şut oranı ve yüzde 74'lük pas isabetiyle sürekli deneyen bir forvet tipi oluşturuyor.

Galatasaray'ın genci de rakip hücumları karşılamaya aday olan 18 yaşındaki savunmacı Ozan Kabak... Terim'in yeni gözdesi, maç başına yüzde 87'ye çıkan pas isabeti, 2.8'lik hava topu kapma ortalaması, yüzde 62'lik ikili mücadele kazanma oranı ve 2.2'lik top kapma gibi maç başı istatistikleriyle gelişimine devam ediyor.

Atanla, karşılayanın genç olduğu takımda, orta sahada iki deneyim abidesi ise fazlasıyla göze çarpıyor.