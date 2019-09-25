Haberler » 3. Sayfa » Haber

Anahtarı unuttuğu için eve balkondan girmeye çalışan şahıs ağır yaralandı

Anahtarı unuttuğu için eve balkondan girmeye çalışan şahıs ağır yaralandıKARAMAN - Karaman'da bir kişi, ölen annesinin kimliğini almak için geldiği annesinin evine balkonda girmek isterken dengesini kaybedip düşerek yaralandı.

25.09.2019 16:55
Anahtarı unuttuğu için eve balkondan girmeye çalışan şahıs ağır yaralandı
KARAMAN - Karaman'da bir kişi, ölen annesinin kimliğini almak için geldiği annesinin evine balkonda girmek isterken dengesini kaybedip düşerek yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Hacı Celal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Kubilay A., ölen annesinin kimliğini almak için annesinin evine geldi. Kubilay A. evin anahtarı yanında olmadığı için eve balkondan girmek istedi. Koyduğu sandalye ile balkona tırmanmaya çalışan Kubilay A., biranda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Şahsın düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen sağlık ekibine haber etti. Kubilay A., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anahtarı unuttuğu için eve balkondan girmeye çalışan şahıs ağır yaralandı

Kubilay A, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:08 Datça'da karada ve denizde 51 kaçak göçmen yakalandı
17:08 Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı
17:08 Hakkari Valiliğinden 'Özel Güvenlik Bölgesi' açıklaması
17:08 Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi
17:07 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayan saldırgan yakalandı
17:07 Sungurlu'da özel araçlara sigara denetimi
17:05 Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralı