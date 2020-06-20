Anahtarını unuttuğu evine itfaiyenin yardımıyla girdi - DÜZCE

İtfaiyenin merdivenle vatandaşı evine ulaştırması DÜZCE (AA) – Düzce'de bir kişi anahtarını unuttuğu dördüncü kattaki evine itfaiyenin yardımıyla girdi.

20.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 00:59
İtfaiyenin merdivenle vatandaşı evine ulaştırması DÜZCE (AA) – Düzce'de bir kişi anahtarını unuttuğu dördüncü kattaki evine itfaiyenin yardımıyla girdi.
Alınan bilgiye göre, METEK TOKİ Konutlarında oturan Şaban Fethi Balcı, anahtarını evinde unuttuğunu fark etti.
Evine giremeyen Balcı, Düzce İtfaiyesine ihbarda bulunarak yardım istedi.
Eve gelen itfaiye ekipleri, Balcı'yı itfaiye aracının merdivenine alarak 4.kattaki evinin balkonuna çıkardı.
İtfaiyenin yardımıyla balkondan evine girerek oturduğu dairenin kapısını açan Balcı, kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti. Anahtarını unuttuğu evine itfaiyenin yardımıyla girdi - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Balcı, Düzce, Güncel, Haber

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