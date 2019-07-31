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Anahtarları üzerinde unutulan otomobillerin çalındığı iddiası

Samsun'da üzerinde anahtarları unutulan iki otomobili çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

31.07.2019 16:51 Anahtarları üzerinde unutulan otomobillerin çalındığı iddiası
Samsun'da üzerinde anahtarları unutulan iki otomobili çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde matbaa işletmecisine ait park halindeki otomobil ile 19 Mayıs Mahallesi'nde lokanta işletmecisine ait anahtarları üzerinde bırakılan otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüpheli B.K'yi (41) yakaladı. Zanlının üzerinde araçların anahtarları ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.K'nin, emniyetteki ifadesinde araçları gezmek için çaldığını söylediği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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