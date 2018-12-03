Anahtarlığın İçinden Çıkan, Polisi Şaşkına Çevirdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:58



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:58

Bursa'da düzenlenen baskında araba anahtarına gizlenmiş hassas teraziyi gören polisler şaşkına döndü. Adliyeye sevk edilen uyuşturucu tacirleri "Adaletin bu mu" diye basın mensuplarına saldırdı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri whatsapp hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi. Uyuşturucu tacirliği yapan şahısları takibe alan ekipler, belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 40 gram esrar, bir miktar ecstasy hap, bir miktar afyon sakızı ele geçirildi. Araba anahtarına gizlenmiş hassas teraziyi gören polis ekipleri ise gözlerine inanamadı.Gözaltına alınan G.Ö., M.P., S.T., M.G., K.G., H.V. ve E.A. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan, adliyeye sevk edilen ve anahtar içine terazi yerleştiren şahıslardan bir tanesi ise basın mensuplarına "Adaletin bu mu" diye tepki göstererek saldırdı. - BURSA