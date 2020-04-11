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Anak Krakatau Yanardağı nerede? Anak Krakatau Yanardağı hangi ülkede?

Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yaşanan gelişme sosyal medyada ve gündemde trend olurken Anak Krakatau Yanardağı nerede? Anak Krakatau Yanardağı hangi ülkede gibi konular merak edildi.

11.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:25
Anak Krakatau Yanardağı nerede? Anak Krakatau Yanardağı hangi ülkede?

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Ülkemizde ve dünyada yankı uyandıran gelişme sonrası Anak Krakatau Yanardağı nerede? Anak Krakatau Yanardağı hangi ülkede konuları araştırıldı.

ANAK KRAKATAU YANARDAĞI HANGİ ÜLKEDE?

Anak Krakatau Yanardağı Endonezya'da Cava Adası'nın batı açıklarında yer alıyor.

Anak Krakatau Yanardağı nerede? Anak Krakatau Yanardağı hangi ülkede?
Anak Krakatau Yanardağı konum

ANAK KRAKATAU YANARDAĞI KONUM

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Yetkililer, patlamaların şu ana kadar bölgede herhangi bir can kaybı ya da hasara neden olmadığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan 19 Aralık 'ta meydana gelen patlamada püsküren kül ve duman yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaşmıştı.

Cava ve Sumatra Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda, 22 Aralık'ta Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin neden olduğu patlamalar sırasında kopan büyük bir kütle sebebiyle oluşan, Banten ve Lampung bölgelerinin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamide 437 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung, volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor.

Etiketler: Aralık, Gündem, Güncel
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