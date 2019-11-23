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Analı-kızlı, babalı-oğullu arazi çetesine "Akbaba" operasyonu

Analı-kızlı, babalı-oğullu arazi çetesine "Akbaba" operasyonu Adana'da arazilere zorla el koyup, sahte evrakla kredi çektikleri öne sürülen, aralarında bir mahalle muhtarı, baba ile oğlun, anne ile kızının da bulunduğu 18 kişi polisin gerçekleştirdiği "Akbaba" operasyonuyla gözaltına alındıADANA...

23.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:23
Analı-kızlı, babalı-oğullu arazi çetesine "Akbaba" operasyonu
'da arazilere zorla el koyup, sahte evrakla kredi çektikleri öne sürülen, aralarında bir mahalle muhtarı, baba ile oğlun, anne ile kızının da bulunduğu 18 kişi polisin gerçekleştirdiği "Akbaba" operasyonuyla gözaltına alındı
ADANA - Adana'da arazilere zorla el koyup, sahte evrakla kredi çektikleri öne sürülen, aralarında bir mahalle muhtarı, baba-oğul, anne-kızın da bulunduğu 18 kişi polisin gerçekleştirdiği "Akbaba" operasyonuyla gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Karataş ve Yüreğir ilçelerinde çiftçilerin arazilerine zorla el koyup onların adına sahte evraklar düzenleyerek yaklaşık 3 milyon lira kredi çektiği öne sürülen bir organize suç örgütünün olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren takip sonucunda iddiaya göre Adıyaman'dan gelen K. ailesinin Karataş ilçesinin bir mahalle muhtarının da yardımıyla aralarında ikisinin de öldüğü 74 vatandaşın 65 parsel araziyi zorla sahiplendiği belirlendi.
Örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin de ifadelerini alan ekipler, önceki gün "Akbaba" adını verdiği operasyon için düğmeye bastı. 22 Kasım şafak vakti 15 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında aralarında bir muhtar S.K.'nin bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, kredi çekmek için düzenlenen yaklaşık 400 sahte belge ele geçirildi. Kriminal laboratuvarında yapılan incelemede evrakların ve imzaların sahte olduğu tespit edildi.
Örgüt elemanlarının sahte evraklarla bugüne kadar bankalardan 3 milyon lira kredi çektikleri de ileri sürüldü. Gözaltına alınan şahısların mal varlıklarına ise tedbir konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar arasında ana-kız, baba-oğlun da olduğu öğrenildi. Zanlılardan sadece bir kişinin üzerinde 3 bin dönüm arazi olduğu da öne sürüldü. Ayrıca zanlıların alınan ilk ifadelerinde yasal olmayan hiç bir işlemlerinin olmadığını bütün işlemlerinin yasal olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlıları sorgusu devam ediyor.
Analı-kızlı, babalı-oğullu arazi çetesine

Adana, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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