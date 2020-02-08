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ANALİG kafilesi Denizli'ye yolcu edildi

Denizli'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakalarına katılacak Bilecik kafile yolcu edildi.

08.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:17ANALİG kafilesi Denizli'ye yolcu edildi
'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakalarına katılacak kafile yolcu edildi.

8-9 Şubat 2019 tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek olan ANALİG Judo Grup Müsabakalarına katılacak sporcular, teknik heyet ve antrenörler, Bilecik Gençlik ve İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu makamında ziyaret etti. Antrenörleri Galip Güner Aydın, Alkan Alayıldın, Serkan Can ile sporculara Denizli'deki müsabakalarda başarılar dileyen İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, daha sonra kafiyi Denizli'ye gitmek üzere yolcu etti. - BİLECİK

Bilecik, Denizli, Spor

Kaynak: İHA

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