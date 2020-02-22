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ANALİG Karate Grup Müsabakaları başladı

Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları başladı.

22.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:26
'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları başladı.
Gençlik ve İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 9 ilden 63 erkek, 47 kız olmak üzere toplam 110 sporcu katılıyor.
Müsabakaların açılışında konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, organizasyona katılan sporcuları geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonları olarak gördüklerini belirtti.
Karatenin insanı hem bedenen hem de manevi yönden güçlü kıldığını ifade eden Mumcu, tüm sporculara başarı diledi.
Konuşmanın ardından Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon ve Bayburt'tan gelen sporcular, iki gün sürecek organizasyonda tatamiye çıktı.
ANALİG Karate Grup Müsabakaları başladı

Erzincan, Spor

Kaynak: AA


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