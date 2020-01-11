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ANALİG voleybol çeyrek finalleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan voleybol çeyrek final kız-erkek müsabakaları Erzincan Merkez spor salonunda açılış töreni ile start aldı.

11.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 08:45ANALİG voleybol çeyrek finalleri başladı
Gençlik ve Bakanlığı'nın Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan voleybol çeyrek final kız-erkek müsabakaları Merkez spor salonunda açılış töreni ile start aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan seremoniye Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, takım antrenörleri, idarecileri, sporcuları, hakemler ve davetliler katıldı. Müsabakaya katılan takımlara başarılar dileyen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, tüm sporseverleri maçları izlemeye salonlarımıza davet etti. 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol müsabakalarında kız takımları merkez spor salonunda, erkek takımlar ise Yıldırım Akbulut spor salonunda mücadele edecek.

Öte yandan Erzincan'da gerçekleştirilen müsabakalarda, Bartın, Kastamonu, Bolu, Çorum, Samsun, Erzurum, Ordu, Tokat, Ardahan, Gümüşhane erkek takımlarını oluştururken Kastamonu, Amasya, Samsun, Çorum, Karabük, Bolu, Tokat, Rize, Ordu, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon kız takımlarını oluşturdu. - ERZİNCAN

Erzincan, voleybol, Güncel

Kaynak: İHA

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