ANALİG Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Voleybol Grup Müsabakaları, Amasya 'da yapıldı.Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 10 kız ve 10 erkek takımı olmak üzere toplam 292 sporcu ve antrenör katıldı.13 Aralık'ta başlayan müsabakalarda Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce illerinin kız ve erkek takımları, 3 grup halinde mücadele etti.Müsabakalar sonunda Erkekler Ligi A Grubu'nda Düzce il takımı birinci, Bartın il takımı ikinci, B Grubu'nda Kastamonu il takımı birinci, Bolu il takımı ikinci, C Grubu'nda ise Çorum il takımı birinci, Samsun il takımı ikinci oldu.Kızlarda A Grubu'nda Kastamonu il takımı birinci, Amasya il takımı ikinci, B Grubu'nda Samsun il takımı birinci, Çorum il takımı ikinci, C Grubu'nda ise Karabük il takımı birinci, Bolu il takımı ikinci sırada yer aldı.Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar, 10-12 Ocak 2020'de Erzincan'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakaları'na katılma hakkı elde etti.Grubunda birinci olan Karabük Kız Voleybol Takımı Antrenörü Neslihan Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Zorlu maçlar yaptık, grup lideri olarak Erzincan'da düzenlenecek olan çeyrek finale katılmaya hak kazandık. Anadolu Yıldızları, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu bir proje. Bu proje, 4 etaptan oluşuyor. Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye finalleri. Aşama aşama her gruptan çıktığında diğer gruba gidebiliyorsun. Buradaki amaç, milli takım altyapısını oluşturmak. Daha önce 3 defa Türkiye finallerine katıldık. Bir öğrencimiz, milli takım bünyesine alındı. Amaç burada sporcuyu üst seviyeye çıkarmak, milli takım seviyesine çıkarmak. Biz de bunu elimizden geldiğince Karabük adına yapmaya çalışıyoruz."