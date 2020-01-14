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Analig Voleybol Kız takımı yarı finalde

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız takımımız yarı finale yükseldi.

14.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:44Analig Voleybol Kız takımı yarı finalde
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kız takımımız yarı finale yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Çeyrek Final müsabakaları 11 - 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Niğde'de yapıldı.

Müsabakalarda ilimizi temsil eden Kayseri Kız takımımız ilk gün Mersine 3-1 yenildi, ikinci gün Hatay'ı 3-0, üçüncü gün Çankırı'yı 3-0 yenerek Yarı finale yükseldi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yarı Finale Yükselen Analig Voleybol Kız takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

voleybol, Kayseri, Niğde, Spor

Kaynak: İHA

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