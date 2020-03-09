Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo
07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup müsabakalarında Kayserili sporcularımız madalyalara ambargo koydu.
09.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:56
07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir 'de yapılan olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup müsabakalarında Kayserili sporcularımız madalyalara ambargo koydu.
Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Yozgat illerinden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği ANALİG Grup Müsabakalarında yarışan takımlarımızdan 14 yaş kız takımımız birinci, 13 yaş kız ve erkek takımımız ikinci, 14 yaş erkek takımımız ise üçüncü oldu.
Ferdi olarak yarışan sporcularımız toplamda 14 altın, 22 gümüş, 21 bronz madalya kazanarak yarışmalara ambargo koydu.
Sporcularımız bu sonuçlarla 04-05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Yozgat illerinden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği ANALİG Grup Müsabakalarında yarışan takımlarımızdan 14 yaş kız takımımız birinci, 13 yaş kız ve erkek takımımız ikinci, 14 yaş erkek takımımız ise üçüncü oldu.
Ferdi olarak yarışan sporcularımız toplamda 14 altın, 22 gümüş, 21 bronz madalya kazanarak yarışmalara ambargo koydu.
Sporcularımız bu sonuçlarla 04-05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Spor
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Spor
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Spor
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Spor
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Spor
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Spor
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek