Analistler ABD Şirketlerinin Çin'i Henüz Terk Etmeyeceği Görüşündeler

20 Kasım 2018 Salı 14:53



20 Kasım 2018 Salı 14:53

– Analistler, iki ekonomik güç arasında yükselen gerilime rağmen, ABD şirketlerinin henüz tamamıyla Çin'den ayrılmayacağını düşünüyorlar.S&P Küresel Pazar İstihbaratı'nın bir parçası olan tedarik zinciri veri şirketi Panjiva'da araştırma analisti olan Chris Rogers, "Bir sürü şirket değişikliğe gitmekten bahsediyor, fakat aktif olarak bir değişiklik yapmıyor. Arjantin, Buenos Aires'de, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta yapılacak G-20 zirvesindeki Başkan Trump ve Başkan Xi görüşmesinin nasıl geçtiğini görene kadar hiç kimse bir değişiklik yapmayacak" dedi.Cnbc'de yayınlanan habere göre birçok şirket, G-20 zirvesinin, bu yaz birbirlerinin ithal ürünlerine milyarlarca dolar değerinde ek tarife uygulamaya başlayan dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimi azaltmasını bekliyor.Analistlere göre ek tarifeler, ABD şirketlerini, Çin dışındaki üretim faaliyetlerini arttırma sürecini hızlandırmaya teşvik edebilir. Bununla birlikte, Çin'deki İş gücü maliyeti arttıkça, bazı Çin şirketleri de dahil bir sürü şirket yeni üretim merkezleri olarak Güney Asya ülkelerine yönelse de bu şirketlerin, Çin'den tamamıyla ayrılacağı anlamına gelmiyor.Ekonomist İstihbarat Birimi ( The EIU)'nin Hong Kong analisti Nick Marro, cuma günü yapılan bir telefon görüşmesinde " Çinli şirketlere daha fazla yatırım yapmaktansa, yabancı bir şirket Vietnam gibi başka bir ülkeye yatırım yapabilir" dedi. - İstanbul