Analiz: Hong Kong'daki protestoların ardındaki gerçek nedir?

Uzak Doğu'nun en önemli finans noktalarından Hong Kong'da 'suçluların Çin'e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı' son birkaç haftadır milyonların katılımıyla protesto ediliyor.Pekin'in hukuk sistemine güvenmeyen göstericiler, söz konusu tasarının yasalaşması halinde muhaliflerin hedef alınacağını öne sürüyor. Kentte 2014 Eylül'ünde haftalar süren 'şemsiye hareketi' ve 2017'de de Hong Kong liderlik seçimlerindeki adayların Çin hükümeti tarafından belirlenecek olması geniş katılımlı protestolara neden olmuştu.