Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler doğrultusunda korona virüs salgınına karşı Anamur Adliyesi ve E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

06.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:36
Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler doğrultusunda korona virüs salgınına karşı Anamur Adliyesi ve E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, yaptığı açıklamada, adliye ile cezaevinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümler başta olmak üzere, giriş kontrol noktası, duruşma salonları, kalemler, hakim ve savcı odaları, koridorlar ve tüm adliye binası ile kullanılan araçların uzman ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edildiğini söyledi.

Adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara korona virüse karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldığını, adliye girişine el dezenfektanları ve kolonya konularak korona virüs ve diğer salgın hastalıklara karşı tüm yurt genelindeki kamu kurumlarında olduğu gibi Anamur Adliyesi ve cezaevinde gerekli önlemlerin alındığını belirten Ünal, "Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler arttırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılmakta ve maske ile adliyeye girişleri sağlanmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir. Tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaların ertelenmiş olması nedeniyle adliyemizdeki insan yoğunluğu büyük ölçüde azalmıştır. İdari izin konusunda da ihtiyacı olan personellerimize, izin kullanmak isteyenlere kolaylık sağlanarak, işlerin aksamadan yürütülmesi için esnek çalışma modeline geçilmiştir" dedi.

"Ceza infaz kurumunda çok sıkı tedbirler aldık"

Ceza infaz kurumunda çok sıkı tedbirler alındığını, tutuklu ve mahkum yakınlarının müsterih olmasını isteyen Ünal, "Adalet Bakanlığımızın açıkladığı tedbirler doğrultusunda yapılması gereken işlemler hakkında bir yol haritası belirlenmiş ve ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak, 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak doktor raporu ile belirlendikten sonra diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmalarının titizlikle yapıldığını kaydeden Ünal, "Son olarak Bilim Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda cezaevi personelimizin izole edilmesi uygulamasına başlanmış, bu kapsamda 69 cezaevi personelimiz izole altına alınmıştır. İzole edilen personelin ailelerinin ihtiyaçları için ise vefa gurubu oluşturulmuş ve ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Bu süreçte üstün bir fedakarlık göstererek büyük bölümü gönüllü olarak izole altında vardiyalı olarak çalışan cezaevi personelimizi yürekten kutluyoruz. Millet olarak üstün bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günlerde, milli bir şuurla hareket ederek kendilerinden, ailelerinden feragat eden cezaevi personellerimiz bizim için gurur kaynağı olmuştur. Tutuklu ve mahkum yakınları müsterih olsun. Cezaevinde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur. Gereken tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Anamur, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:16: Çiçek üreticilerine korona darbesi - Haber 15:15: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 15:15: Telefonuna bakarken raylara düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu - Haber 15:15: Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı - Haber 15:14: flaş - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber