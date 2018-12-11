Anamur Belediye Başkanı Türe'den Zarar Gören Üreticilere Ziyaret

11 Aralık 2018 Salı 10:47



11 Aralık 2018 Salı 10:47

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören seraları gezdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türe, ürünleri ve seraları zarar gören çiftçilere geçmiş olsun diledi.Türe, konuşmasında, ilçede şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle üretimde ciddi kayıpların meydana geldiğini belirterek, "Anamur Belediyesi olarak bölgemizin önce afet bölgesi ilan edilmesini talep edip, zararlarının karşılanması için yasal süreci başlatıyoruz. Rabbim inşallah bir daha böyle afetler yaşatmaz." ifadesini kullandı.