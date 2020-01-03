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Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak

ANAMUR Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bir sonraki makam aracının, Türkiye'nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi.

03.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:24 Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak

ANAMUR Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bir sonraki makam aracının, 'nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi. 

Anamur Belediyesi'nin 2020 yılının ilk meclis toplantısında, gizli oylama ile yapılan 5 kişilik denetim komisyonu seçiminin ardından 8 aylık çalışmalar değerlendirildi. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediye araç filosunun mahallelerde çalışmaya başladığını ifade etti. Başkanlık makam aracının arızalandığını bu nedenle değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kılınç, yeni makam aracının, Türkiye'nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi. 5-6 araç eksiklerinin kaldığını kaydeden Başkan Kılınç, en kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi.

Makam aracının yerli üretimden sipariş edileceğinin altını çizen Başkan Hidayet Kılınç, "Makam arabasının içeriye mazot aldığını söylediler. Şimdilik tamir ettirerek devam ediyoruz. Makam arabasının en son alınması taraftarıyım. İnşallah yerli üretim olan TOGG'tan almaya niyetliyiz. Yerli otomobilimiz hayırlı olsun. Çünkü yerli olmak, muhtaç olmamak her zaman bağımsız bir milletin ayak üstünde net durmasıdır.  Türkiye bağımsız bir devlettir. Ama yine ekonomisiyle, yerli üretimle inşallah tam bağımsız bir Türkiye olacaktırö dedi.



Hidayet Kılınç, Türkiye, TOGG, Güncel

Kaynak: DHA

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