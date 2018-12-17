Anamur'da Dalga Boyu 5 Metreyi Buldu

Kaynak: DHA

MERSİN'in Anamur ilçesinde Doğu Akdeniz'i etkisi altına alan hava koşulları nedeniyle sahile vuran dev dalgalar 5 metreye kadar ulaştı.Yurdun dört bir yanında kış mevsimi kendini hissettirirken Anamur ilçesinde de yoğun yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle denizde fırtına ve dalga yaşanırken, Ören Mahallesi'ndeki Anamuryum Antik Kenti ile Sultan Çayı arasındaki kıyıda 5 metreye kadar ulaşan dalgalar, yerleşim yerlerine yakın mesafelerde duvarlara ulaştı.Bozyazı'da ise ilçenin sembolü haline gelen tarihi Nagidos Adası'na kadar ulaşan dev dalgalar, zaman zaman kıyıdaki palmiye ağaçları ile ilginç görüntüler oluşturdu.Saatteki hızı yer yer 50 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle açıktaki dalgaların daha yüksek seviyede olduğu tahmin ediliyor.- Mersin