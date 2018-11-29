Anamur'da Geri Dönüşüm Sergisi

29 Kasım 2018 Perşembe 12:53



29 Kasım 2018 Perşembe 12:53

Anamur'da geri dönüşüm ve kağıt kıvırma sanatı el sanatları sergisi açıldı.Emel Uygunkubaş, Muşurup Sanat Sokağı'ndaki sergisinde 3 yıldır yaptığı çalışmalardan bir bölümünü sergiledi.Hobi olarak başladığı bu çalışmayla çöp niteliğindeki objeleri kullanışlı ve estetik ürünlere dönüştürdüğünü bildiren Uygunkubaş, "Atmayın, dönüştürün' ana fikri ile hem doğaya verilecek zararı azaltmak hem de ekonomik ve sanatsal bir değer kazandırmak hedefiyle çalıştım ve bu sergi ortaya çıktı." dedi.Sergi, 1 Aralık saat 16.00'ya kadar açık kalacak.