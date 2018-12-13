Anamur'da Hortum ve Yağışın Zararı: 5 Milyon 712 Bin Lira

13 Aralık 2018 Perşembe 14:50



13 Aralık 2018 Perşembe 14:50

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, şiddetli yağış ve fırtınanın tarım alanlarında 5 milyon 712 bin liralık hasara yol açtığı belirtildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gidip hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışma sonrası Emirşah ve Güleç Mahallesi'nde, 26 çiftçinin 111 dönüm muz serasının çok büyük oranda hasar gördüğü tespit edildi. 13 çiftçiye ait 37 dönüm çilek bahçesi ile 1 çiftçiye ait 1 dönüm zeytin bahçesinin de zarar gördüğü belirlendi.Hortumun sadece muz seralarında 5 milyon 609 bin lira bin liralık hasara yol açtığı tespit edildi. Çilek ve zeytin bahçelerindeki hasarın ise 103 bin lira olduğu kaydedildi. - MERSİN