Anamur'da moloz deposu yangını, 2 saatte söndürüldü

MERSİN'in Anamur ilçesindeki moloz deposunda, soba külünün kontrolsüz dökülmesi nedeniyle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Anamur- Gazipaşa yolunda bulunan moloz deposunda, saat 07.30 sıralarında yangın başladı. Soba külünün kontrolsüz dökülmesi nedeniyle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Anamur Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Alevler, saat 09.30 sıralarında ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.