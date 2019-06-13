Anamur'da öğrenciler için kırtasiye malzemesi kampanyası

Mersin
'in Anamur
ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na (YKS) girecek adayların kırtasiye malzemelerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için kampanya yapıldı.
Anamur Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, YKS sınavından çıkan adayların kırtasiye setlerini, özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere hediye etmeleri için kampanya başlatıldı.
Kampanya kapsamında, sınav merkezlerinin çıkış kapılarına "Kırtasiye setleriniz öğrencilerin, başarılar sizin olsun" yazılı hediye kutuları kondu.
Toplanacak kırtasiye ürünleri, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilere verilecek.
Kaynak: AAMersin
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