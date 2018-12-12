Anamur'da zarar yaklaşık 15 milyon TL

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:24



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:24

Anamur'da zarar yaklaşık 15 milyon TLMersin'in muz üretimi ile öne çıkan ilçesi Anamur'da etkili olan hortumun, muz seralarında yaklaşık 15 milyon TL'lik zarara yol açtığı açıklandı.Anamur Muz Üreticileri Birliği (Muz-Bir) Başkanı İbrahim Çıtırkı, Demirören, Emirşah ve Güleç mahallelerinde görülen hortumun muz üretim alanlarında yol açtığı zararla ilgili açıklama yaptı.Seralarda yaklaşık 15 milyon TL'lik maddi zararın bulunduğunu belirten Çıtırkı, "Rakamlar İlçe Tarım Müdürlüğü'nün arazi çalışmaları sonucunda netlik kazancak. Şuan öngörülen zarar 15 milyon TL. Müdürlüğümüzün çalışmaları sürüyor. İnşallah devletimiz burayı afet bölgesi ilan eder ve çiftçilerimize yardımcı olunur" dedi.Üreticilerin tarım alanlarını sigortalatması konusunda uyarıda da bulunan Çıtırkı, tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.