Anamur, Sağanakla Göle Döndü (2)

30 Kasım 2018 Cuma 15:41



30 Kasım 2018 Cuma 15:41

SERA VE BAHÇELER ZARAR GÖRDÜMersin'in Anamur ilçesinde çıkan hortum, Demirören Mahallesi'ndeki bahçe ve seralara büyük zarar verdi. Fırtınanın şiddetiyle çam ağaçları kökünden sökülürken, elektrik hatları da zarar gördü. Demirören Muhtarı Mustafa Halat, fırtınanın bölgede yaklaşık 5 milyon lira zarara neden olduğunu söyledi. Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Kara ve Basın Halkla İlişkiler Müdürü Osman Tanrıverdi, hortumun vurduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, zararın büyük olduğunu, kesin rakamın ise incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.