Anaokulları açıldı; dezenfektan çalışmaları sürüyor

Anaokulları açıldı; dezenfektan çalışmaları sürüyorİSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 16 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı. Bahçeşehir Koleji'nin anaokulu, velilerin talebi doğrultusunda 2 Haziran-17 Haziran tarihleri arasında yüz yüze eğitime geçmek üzere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Alınan önlemlerden bazıları ise şöyle; okul servisi olmayacak, giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapılacak. Küçük yaş grubundaki öğrenciler yüz siperliği takacak. Sınıflarda sosyal mesafe kuralına göre oturma planı yapılırken, havuz ve soyunma odaları kullanılmayacak.Pandemi sürecinde Türkiye genelindeki tüm kampüslerin rutin endüstriyel temizlik ve dezenfekte süreçlerine ek olarak nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte edildiğini söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, anaokullarında alınan önlemleri açıkladı.23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim sürecine geçtiklerini belirten Dağ, 2 Haziran tarihinden itibaren de veli talebi olan anaokullarında yüz yüze eğitime başlayacaklarını ve tüm kampüslerin yeni normale göre düzenlediğini dile getirdi. Yüz yüze eğitim için okullarına gitmeyecek öğrenciler için online dersler devam edecek.2 HAZİRAN'DA EĞİTİM BAŞLIYORÖğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Özlem Dağ, kolejin Çamlıca kampüsünü ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde inceledi. Toplam anaokulu öğrencilerinin 5'te 1'lik bölümünün 2 Haziran'dan itibaren kampüslere döneceğini söyleyen Dağ, 'Yeni normale geçiş her alan için pek çok yeniliğin deneyimlenmesi de demek. Yeni normalde yüz yüze eğitim de bu konulardan biri ve en önemlisi. Uzaktan eğitime geçtiğimizde, 2 yıldan bu yana uyguladığımız Yapay Zeka Tabanlı Kişiye Özgü Öğrenim Platformumuz Metodbox'taki tecrübelerimiz sayesinde çok hızlı aksiyon alabildik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzdaki önlemleri tam olarak hayata geçirirken, kendi önlemlerimizi de aldık. Yeni normalde kampüs yaşamında da örnek teşkil edeceğimizi, uygulamalarımızın diğer kurumlara kılavuzluk edeceğini düşünüyorum' dedi.OKUL SERVİSİ OLMAYACAKBu dönemde önlem amacıyla okul servis kullanmadıklarını söyleyen Dağ, 'Öğrencilerimizi velilerimiz getirecek. Küçük çocuklara maske takılması tavsiye edilmiyor ancak velilerimiz, diğer misafirlerimiz ve tüm çalışanlarımız sürekli olarak maske takacak. Öğrencilerimiz ise öğretmenlerinin yardımıyla girişten itibaren Fen ve Teknoloji Liselerimiz tarafından imal edilen siperliklerden takacak. Kapı girişlerimizde dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdik. Hareket sensörlü bu kabinleri yine küçük çocuklar kullanmayacak ancak öğretmenlerimiz, personellerimiz bu kapıdan geçecek' diye konuştu.OKULA SABİT DEZENFEKTANLAR YERLEŞTİRİLDİOkul bahçesine sosyal mesafe çizgileri çizdiklerini ve tören düzenlenmeyeceğini aktaran Özlem Dağ, 'Su ve sabuna erişim olmayan tüm alanlara sabit dezenfektanlar yerleştirdik. Koridorlarımızda; duvarlarda, yerlerde, ortak alanların tümünde bilgilendirici görseller yerleştirdik. Okuma yazma bilmeyen öğrencilerimize yönelik özel görsel uyarılar hazırladık. Ayrıca öğretmenlerimiz görsellerle de anlatılan tüm uyarıları öğrencilerimize aktaracak. Yemekhanelerimizde sosyal mesafeyi uygulamak ve partikül geçişini paravanlar aracılığıyla sağlamak için oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanacak' ifadelerini kullandı.HAVUZ VE SOYUNMA ODALARI KULLANIMA KAPALIKullanılan tüm malzemelerin her kullanım öncesi ve sonrası hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanacağını dile getiren Dağ, 'Bahçelerimize sosyal mesafe çizgileri çizdik. Pandemi döneminde okul bahçesinde düzenlenen törenler yapılmayacak ancak öğrencilerimiz teneffüslerde, bahçede vakit geçirdikleri her zaman bu çizgiler yardımıyla sosyal mesafe kuralını sürekli hatırlayıp koruyabilecek. Tuvaletlerde doğru el yıkamayı ve hijyen kurallarını her yaştan öğrencimizin kolayca anlayacağı şekilde görselleştirdik. Her alandaki kullanımlarla ilgili öğrencilerimize rehberlik ederek bu alanlardaki hijyen kurallarının da kolayca uygulanabilmesini sağlayacağız. Bu süreçte havuz ve soyunma odaları gibi alanlar kullanıma kapalı olacak' dedi.