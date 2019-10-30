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Anaokulu öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Anaokulu öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destekERZİNCAN - Erzincan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulunun minik öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na hazırladıkları komando marşı videosu ile destek verdi.

30.10.2019 03:13
Anaokulu öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek
ERZİNCAN - Erzincan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulunun minik öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na hazırladıkları komando marşı videosu ile destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de terör odaklarına yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na Erzincan'da 7'den 77'ye her yaştan vatandaştan büyük destek geliyor. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nda öğrenim gören ve yaşları 2 ile 4 arasında değişen öğrenciler komando marşını okuyarak Mehmetçiğe destek verdi. Hazırlanan kliple öğretmenleri eşliğinde marşı tekrarlayan miniklerin videosu sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Anaokulu öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Erzincan, Selim, Genel

Kaynak: İHA


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