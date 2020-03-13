Anaokulu öğrencileri 250 fidanı toprakla buluşturdu
TEMA Vakfı gönüllülerinin önderliğinde Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği meşe fidanlarından 250 tanesini Ayvacık Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri toprakla buluşturdu.
13.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:24
TEMA Vakfı gönüllülerinin önderliğinde Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği meşe fidanlarından 250 tanesini Ayvacık Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri toprakla buluşturdu.
Ayvacık Fatih Mahallesinde gerçekleşen fidan dikimine öğrencilerin ve velilerin ilgisi yoğundu. Fidanların dikilmesinin ardından piknik yapan öğrenciler alandan ayrıldı.
TEMA Vakfı Ayvacık İlçe Sorumlusu Elif Öner, "Çocuklarımızın doğada geçirdikleri zamanın artması, doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak ve işiterek farklı tecrübeler yaşamasını istiyoruz. Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri ile fidan dikimi düzenledik. Çocukların fidan dikerken yaşadıkları heyecanı ve gözlerindeki ışığı görmek benim için masalsı bir mutluluk. Umut yeşertmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE
Ayvacık Fatih Mahallesinde gerçekleşen fidan dikimine öğrencilerin ve velilerin ilgisi yoğundu. Fidanların dikilmesinin ardından piknik yapan öğrenciler alandan ayrıldı.
TEMA Vakfı Ayvacık İlçe Sorumlusu Elif Öner, "Çocuklarımızın doğada geçirdikleri zamanın artması, doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak ve işiterek farklı tecrübeler yaşamasını istiyoruz. Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri ile fidan dikimi düzenledik. Çocukların fidan dikerken yaşadıkları heyecanı ve gözlerindeki ışığı görmek benim için masalsı bir mutluluk. Umut yeşertmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Vilayetler Hizmet Birliği, İbrahim Bodur, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Güncel
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor