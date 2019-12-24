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Anaokulu öğrencileri ailelerine yılbaşı tebrik kartı gönderdi

Afyonkarahisar'da Emine Efiloğlu Anaokulu öğrencileri, yeni yıl dolayısıyla ailelerine tebrik kartı gönderdi.

24.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:38 Anaokulu öğrencileri ailelerine yılbaşı tebrik kartı gönderdi
Afyonkarahisar'da Emine Efiloğlu Anaokulu öğrencileri, yeni yıl dolayısıyla ailelerine tebrik kartı gönderdi.
PTT Başmüdürlüğü, il genelinde mektup ve tebrik kartı yazma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kentteki çeşitli okullara zarf ve tebrik kartları dağıttı.
Etkinliğe katılan Emine Efiloğlu Anaokulu öğrencileri de okulda öğretmenleriyle birlikte yeni yıl dolayısıyla ailelerine yeni yıl dolayısıyla tebrik kartı yazdı.
Öğrenciler, yazdıkları tebrik kartlarını ailelerine göndermek için öğretmenleriyle birlikte Sahipata Mahallesi'ndeki PTT binasına geldi.
PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, burada yaptığı açıklamada,"179 yıllık geçmişe sahip kurumumuz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, gençlerimize mektup ve tebrik kartı yazma alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyor. Bizde, Afyonkarahisar'da çeşitli etkinlik ve kampanyalarla mektup ve tebrik kartı yazma kültürünün devamlılığını sağlamak ve bunun yeni nesillere aktarılmasını istiyoruz." dedi.
Etkinlikte, minik öğrencilere mektup ile kargonun posta yolcuğunu anlatan Örsdemir, yeni yıl dolayısıyla ailelerine yazdıkları tebrik kartları dolayısıyla öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından öğrenciler, yazdıkları tebrik kartlarını gişeden sırayla gönderdi.

Afyon, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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