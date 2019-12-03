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Anaokulu öğrencileri askerlere mektup yazdı

Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

03.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:48Anaokulu öğrencileri askerlere mektup yazdı
Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencileri, İl Komutanlığını ziyaret etti.
Anaokulu öğrencilerini İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve yardımcıları ile subaylar karşıladı.
Daha sonra İl Jandarma Komutanı Çömez, çocukları jandarma trafik ekipleri tarafından kullanılan motosiklete bindirdi. Ziyarette, İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan iz takip köpekleri Ceza ve Boyut, sorumlu eğitmenleri ile birlikte gösteri yaptı.
Anaokulu öğrencileri jandarma komutanlığını gezerek harekat merkezinde jandarma konulu filmi izledi. İl Jandarma Komutanı Çömez burada öğrencilere oyuncak jandarma ve polis araçları ile oyuncak bebek hediye etti.
Ziyaret anaokulu öğrencilerinin askerlere yazdığı mektupları iletilmek üzere İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez'e verdi.
Çömez, ziyaretten dolayı öğrencilere ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Jandarma, Afyon, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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