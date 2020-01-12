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Anaokulu öğrencileri Avustralya'daki yangına dikkat çekti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, Avustralya'da yaklaşık 3 aydır devam eden yangına ve zarar gören hayvanlara dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi.

12.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:06Anaokulu öğrencileri Avustralya'daki yangına dikkat çekti
'ın ilçesinde anaokulu öğrencileri, 'da yaklaşık 3 aydır devam eden yangına ve zarar gören hayvanlara dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi.

Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde eğitim gören anaokulu öğrencileri, Avustralya'da uzun süredir devam eden orman yangınlarına dikkat çekmek için öğretmenleri koordinesinde bir etkinlik yaptı. Yangınlar nedeniyle birçok hayvanın zarar gördüğünü öğrenen öğrenciler, hayvanların resimlerini çıkarıp altına notlar yazarak orman yangınlarında canlıların hayatını kaybettiğini ve bu durumun kendilerini üzdüğünü belirttiler.

Ağaçsever İlkokulu okul öncesi öğretmeni Azize Özge Acımış, Avustralya'da uzun süredir orman yangınının sürdüğünü hatırlatarak, "Biz de öğrencilerimizle birlikte bu konuya dikkat çekmek için etkinlik düzenledik. O bölgede yaşayan hayvanların resimlerini çıkarıp notlar yerleştirerek orman yangınlarına dikkat çekmek istedik" dedi.

Ağaçsever İlkokulu Müdürü Mehmet Kartal da öğrencilerin bu çalışmalarından dolayı gurur duyduğunu, minik yüreklerin davranışlarının gelecek adına umut taşıdığını ifade etti.

Avustralya'da geçtiğimiz Eylül ayında başlayan ve hızla yayılan yangınlarda şimdiye dek 8 milyon hektarlık bir alanın yandığı ve yüz binlerce hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. - DİYARBAKIR

Avustralya, Diyarbakır, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

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