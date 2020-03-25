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Anaokulu öğrencileri dede ve nine kostümleriyle büyüklerine evde kal mesajı verdi

Anaokulu öğrencileri dede ve nine kostümleriyle büyüklerine evde kal mesajı verdi Küçüklerden büyüklere ev kal mesajı Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Ahmet Ergün İlkokulu ana sınıfı öğrencileri dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine evde kal mesajı verdi.

25.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:07
Anaokulu öğrencileri dede ve nine kostümleriyle büyüklerine evde kal mesajı verdi
Küçüklerden büyüklere ev kal mesajı
NEVŞEHİR - Nevşehir 'in Avanos ilçesinde bulunan Ahmet Ergün İlkokulu ana sınıfı öğrencileri dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine evde kal mesajı verdi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve kronik hastaların dışarı çıkma yasağı getirilmesinin ardından Avanos Ahmet Ergün anaokulunda öğrenim gören 4,5 ve 6 yaşındaki minik öğrenciler dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine evde hayat var evde kal mesajı verdi.
Sosyal medyada paylaşılan kısa film ise çok sayıda beğeni aldı. Anaokulu öğrencileri dede ve nine kostümleriyle büyüklerine evde kal mesajı verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Ergün, Nevşehir, Avanos, Genel

Haberin Videosu :

Anaokulu öğrencileri dede ve nine kostümleriyle büyüklerine evde kal mesajı verdi

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