Anaokulu Öğrencileri Ekmek İsraf Etmemeyi Öğreniyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:49



29 Kasım 2018 Perşembe 10:49

Kırşehir'de, ekmek israfı konusunda anaokulu öğrencilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla farklı etkinlikler ve ziyaretler yapıldı.Merkez Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu öğrencileri arasında farkındalık oluşturulması amacıyla "İsraf Azalıyor Kırşehir Kazanıyor" sloganıyla "Sepetimde Ekmek Var" projesi hazırladı.Okulun müdürü Selçuk Kaygısız rehberliğinde çeşitli alan gezileri yapıldı.Kent merkezindeki bir fırına götürülen minik öğrenciler, ekmeğin yapım aşamalarını ve zorluklarını öğrendi. Öğrenciler, daha sonra Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek evlerinden getirdikleri bayat ekmekleri hayvanlara verdi.