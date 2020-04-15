Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Anaokulu öğrencileri harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AFYONKARAHİSAR'da anaokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:37
Anaokulu öğrencileri harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AFYONKARAHİSAR'da anaokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Afyonkarahisarlı anaokulu öğrencilerinden geldi. Emine Efiloğlu Anaokulu öğrencileri, kumbaralarındaki paraları ve harçlıkları kampanyaya bağışladı. Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, minikleri tek tek evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler de kumbaralarını Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş'a teslim etti. Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan öğrencileri yürekten tebrik eden Karakuş, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in selamlarını iletti. Öğrenciler kampanyaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Başkan Zeybek de minik öğrencilerin kampanyaya destek olmasının tüm kesimlere örnek olmasını temenni etti. Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket edildiğinde her türlü zorluğun üstesinden gelindiğini vurgulayan Başkan Zeybek, kampanyaya destek olan öğrencilere teşekkür ederek aileleri ve okul idarecilerini tebrik etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Karakuş, Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Trump, muhabirin ’koronavirüs’ sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası Haberler
Trump, muhabirin "koronavirüs" sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Haberler
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Eczacılardan tıkanan maske sistemi için ’Satış yasağı kalksın’ talebi Haberler
Eczacılardan tıkanan maske sistemi için 'Satış yasağı kalksın' talebi
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı Haberler
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı
Haberler ›› Güncel ››Anaokulu öğrencileri harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:02: Vali Demirtaş: "İhlal ettiğimiz her kural mücadelemizi uzatır" - Haber 16:02: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği uzaktan eğitimleri başladı - Haber 16:02: Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu - Haber 16:01: Çalıştığı hastanede koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu - Haber 16:00: Mardin'de koronavirüsü yenen 2 hasta taburcu edildi - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler