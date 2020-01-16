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Anaokulu öğrencileri hayvanlar için yaşam alanı oluşturdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Anaokulu öğrencileri, "Hayvan Dostu Çocuklar" projesi kapsamında okullarının bahçesinde hayvanlar için yaşam alanı oluşturdu.

16.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:23
'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Anaokulu öğrencileri, "Hayvan Dostu Çocuklar" projesi kapsamında okullarının bahçesinde hayvanlar için yaşam alanı oluşturdu.
Okul yönetimi, "Hayvan Dostu Çocuklar" projesi kapsamında çocuklarda hayvan sevgisini oluşturmak için okul bahçesine kuş, kedi, köpek ve tavuklar için yaşam alanı oluşturdu. Proje kapsamında İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağından sahiplenilen yavru köpek okul bahçesine getirildi. Yavru köpeğe öğrenciler tarafından "pamuk" ismi verildi.
Anaokulu öğrencileri hayvanlar için yaşam alanı oluşturdu

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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