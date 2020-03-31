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Anaokulu öğrencileri hazırladıkları videoyla evde kal çağrısı yaptı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı.

31.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:39
Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı.
Öğrenciler tarafından yapılan uyarılar ailelerince cep telefonuyla kaydedilirken anaokulu öğretmeni Salih Metanoğlu da görüntüleri birleştirip video klip haline getirdi.
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Anaokulu öğrencileri hazırladıkları videoyla evde kal çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

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Anaokulu öğrencileri hazırladıkları videoyla evde kal çağrısı yaptı
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