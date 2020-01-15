Haberler » Güncel » Anaokulu öğrencileri 'karne hediyeleriyle' erken buluştu - Haber

Anaokulu öğrencileri "karne hediyeleriyle" erken buluştu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalındaki anaokulu öğrencileri karne hediyesi olarak Elbistan'daki oyun salonuna götürüldü.

15.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:44
'ın ilçesi kırsalındaki anaokulu öğrencileri karne hediyesi olarak Elbistan'daki oyun salonuna götürüldü.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, yaklaşık 80 öğrenci gönüllerince eğlendi.
Kaymakam Cihat Koç yaptığı açıklamada, Nurhak ilçe merkezi ile kırsalındaki anaokulu öğrencilerini, erken karne hediyesi olarak oyun salonuna getirdiklerini belirtti.
Soğuk hava nedeniyle böyle bir etkinlik planladıklarını ifade eden Koç, şunları kaydetti:
"Karnelerini almadan önce çocuklarımızı böyle bir etkinlikle eğlendirip enerjilerini atmak istedik. Nurhak'ta yaklaşık iki aydır kar yağışı ve soğuk hava etkili olduğundan dolayı çocuklarımız dışarıya çıkamıyordu, evlerine hapsolmuş durumdaydılar. Biz de ne yapalım diye düşünürken, kendi çocuğumuzu buraya getirdiğimizde eşimin de fikri ile bütün çocukları eğlenceden mahrum bırakmayalım diye hepsini buraya getirmek istedik. Çocuklarımız çok mutlular. Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Biz de çok mutluyuz."
Anaokulu öğretmeni Rumeysa Çakır Çiftçi de etkinliğin öğrencileri sevindirdiğini söyledi.
Öğrenci velisi Neslihan Hüyük ise Kaymakam Koç'a teşekkür etti.
Anaokulu öğrencileri

Kahramanmaraş, Nurhak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:07  TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü - Haber
20:07  TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü - Haber
20:05  Stadyum için araştırılan alanda tarihi mezar çıktı - Haber
20:05  Tabancayla eşini sol omuzundan yaraladı - Haber
20:05  Şanlıurfa'da PKK operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haber
18:44  Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Haber
18:00  Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Haber
17:59  Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Haber
16:49  Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Haber
16:35  Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Haber
15.01.2020 20:11:24