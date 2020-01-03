Haberler » Güncel » Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı - Haber

Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı

Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladıKARABÜK üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, kedi barınakları tasarlayarak, üniversitenin botanik bahçesine yerleştirdi.

03.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:31
Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı
KARABÜK üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, kedi barınakları tasarlayarak, üniversitenin botanik bahçesine yerleştirdi.
Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu 5 yaş sınıfındaki 22 öğrenci, öğretmenleri Nebiye İlteroğlu ve Hülya Kapucuoğlu danışmanlığında "Onların da sıcak bir yuvası olsun" sloganıyla kedi yuvası tasarladı. Öğrenciler, yapılan kedi yuvasını üniversitenin botanik bahçesindeki kedi barınağına yerleştirdi. Kedilerin karnını doyuran öğrenciler, onlarla bir süre vakit geçirdi. Kedilerin, öğrencilerin yapmış olduğu yuvalara ilk adımlarını atmasıyla öğrenciler büyük sevinç yaşadı.
Sınıf öğretmeni Nebiye İlteroğlu merhamet, yardımseverlik ve paylaşmak gibi değer yargılarından yola çıkarak hayvan sevgisini çocuklara aşılamak ve onları korumak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:57   Yaralı sığırcık tedavi edildi - Haber
19:56   SİLİVRİ'DE DÜŞEREK EVİNDE MAHSUR KALAN KADINI KURTARMA OPERASYONU - Haber
19:55   Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haber
19:54   Jandarma, suç makinesini fotokapanla yakaladı - Haber
19:54   ARNAVUTLUK'TAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 19:59:27