Anaokulu Öğrencileri Pazarcı Oldu

14 Aralık 2018 Cuma 15:41



14 Aralık 2018 Cuma 15:41

Kütahya Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte pazarda meyve, sebze sattı.Okul Müdürü Sait Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli üretim ve tüketime dikkati çekmek adına hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.Öğrencilerde yerli üretim bilincini aşılamak için etkinlikler hazırladıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:"Bugün yerli üretim ürünlerden oluşan bir pazar konsepti oluşturduk. Öğrenciler, ailelerinin destekleriyle ürünler hazırlayıp burada pazarcı rolüyle yine ailelerine yani velilere sattı. Bu şekilde hem yerli üretim ve tüketim hakkında fikir sahibi oluyor hem de alışverişi öğreniyorlar. Bu etkinliğimizin hazırlanmasında öğretmenlerimiz ve velilerimizi katkısı çok büyük. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."Öğrenci velilerinden Asiye Farsan da, "Çocuklara bu bilinci aşılamak gerçekten çok anlamlı. Etkinliğe severek destek olduk. Ben de her zaman yerli malı, yerli üretim ürünleri kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konularda yapılacak çalışmalara seve seve destek oluruz." diye konuştu.