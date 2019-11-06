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Anaokulu öğrencileri sağlıklı yaşam içi pedal çevirdi

Diyarbakır Yükseliş Koleji idarecileri, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla ana okul öğrencileriyle pedal çevirdi.

06.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:50 Anaokulu öğrencileri sağlıklı yaşam içi pedal çevirdi
Diyarbakır Yükseliş Koleji idarecileri, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla ana okul öğrencileriyle pedal çevirdi.

Yükseliş Koleji idarecileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler sağlıklı yaşam için hareketli olma konusunda farkındalık oluşturmak için anaokulu öğrencileriyle pedal çevirdi. Kayapınar trafik şube ekipleri eşliğinde yapılan bisiklet turu, okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması, bu konularda yapılan uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflendiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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