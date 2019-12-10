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Anaokulu öğrencileri sandığa gitti

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulunda minik öğrenciler sandık başına gittiler.

10.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:47Anaokulu öğrencileri sandığa gitti

DÜZCE(İHA) – Şükran Öney Anaokulunda minik öğrenciler sandık başına gittiler. Sinema etkinliği ve tiyatro etkinliği arasında oy kullanan çocukların tercihi ise tiyatro oldu.


Şükran Öney Anaokulu İnsan Haklarını ve Demokrasiyi anlamak için keyifli bir seçim etkinliği yaptık. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Demokrasi Haftası nedeniyle, okulda seçim yapıldı. Tiyatro ve sinema gösterisi gibi etkinlik seçenekleri olan oy pusulalarını eline alan minik öğrenciler arzu ettikleri seçeneği oy sandıklarına attı. Oy kullanımının ardından seçim sonuçlarının açıklanmasına geçildi. Sandıklar sabırsızlanan miniklerin gözleri önünde açılarak sayıldı. En yüksek oyu ise tiyatro etkinliği aldı.


Seçim sonuçları minik seçmenleri mutlu ederken Okul Müdürü Emine Taşlı, İnsan Hakları ve Demokrasinin önemi hakkında öğrencilere bilgiler vererek seçim sonucu doğrultusunda tiyatro gösterisinin en kısa surede yapılmasının sözünü verdi. - DÜZCE


Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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