Anaokulu Öğrencileri Üniversiteyi Gezdi

İbrahim Çeçen
İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını gezdi.
Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler "Deneysel Kimya ve Deneysel Fizik" uygulamaları hakkında bilgiler aldı. Minik öğrencilerin ilgisini çekebilecek, aynı zamanda evde de yapabilecekleri görsel deneyler uzman personel tarafından öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. Laboratuvarda görev yapan uzman personelinin gözetiminde öğrencilerin deneylerin yapılmasına katkı sundukları bir ortamda, evde kullandıkları pek çok malzemenin asit ve baz özellikleri tanıtılarak renk bilgisi konuları üzerinde duruldu. Ayrıca maddelerin fiziksel özellikleri hakkında bilgiler verilerek öğrencilerde merak uyandırabilecek fizik deneyleri gerçekleştirildi.
Öğrencilerin ilgisini uyandıran deneylerin görsel sunumu sırasında yöneltilen soruları Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü Dr. Harun Güney yanıtladı. Eğlenceli geçen ziyaret çekinilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AĞRI
06 Aralık 2018 Perşembe 09:34