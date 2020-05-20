Anaokulu öğrencileri videolu mesajla satranç oynamayı sürdürüyor

Sincan ilçesinde bir anaokulunun öğrencileri, satranç bilgilerini unutmamak için WhatsApp'tan paylaştıkları videolu mesajlarla oyunu oynamayı sürdürüyor.

20.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:31
Sincan ilçesinde bir anaokulunun öğrencileri, satranç bilgilerini unutmamak için WhatsApp'tan paylaştıkları videolu mesajlarla oyunu oynamayı sürdürüyor.
Hayriye Andiçen Anaokulu Öğretmeni Ebru Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmeden önce satranç derslerine başladıklarını belirtti.
Eğitime ara verilmesi üzerine çocukların satranç bilgilerini unutmamaları amacıyla WhatsApp'tan mesajlaşmaya başladıklarını anlatan Koca,
"İki çocuk karşılıklı video çekmeye başladılar. Hamleyi yapan çocuğun velisi videoyu çekti ve gruba attı. Diğer çocuk o hamleyi görerek karşı tarafın taşını, hamleye göre kendi oyun tahtası üstüne yerleştirdi. Kendisi de hamlesinin videosunu çekerek gruba attı. Böylece birbirlerinin hamlelerini görerek oyunu sanal maç şeklinde devam ettirdiler."
Bu şekilde uzun süren maçlar yaptıklarını ve çocukların bundan keyif aldığını ifade eden Koca, velilerin bu işe dahil olmasıyla satranç keyfini yaşamaya devam ettiklerin söyledi. Anaokulu öğrencileri videolu mesajla satranç oynamayı sürdürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Sincan, Güncel, Haber

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