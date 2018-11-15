Anaokulu Öğrencilerinden Anlamlı Kampanya

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bulunan Halime Hatun
Anaokulu öğrencileri, sınıflarındaki etkinlikler kapsamında yaptıkları el işi eşyaları satıp elde edilen geliri Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV
) bağışlayacak.
Okul müdürü Çiğdem Gül, geçen hafta okulda lösemili çocuklara yönelik etkinlik geçekleştirdiklerini anımsattı.
Daha sonra bununla ilgili el broşürleri hazırladıklarını anlatan Gül, şöyle konuştu:
"Bunlar velilerimize ve çevresindekilere dağıtıldı. Sonra biz bu çocuklar için ne yapabiliriz, sınıflarımızda hangi etkinlikler düzenleyebiliriz, yaptığımız etkinlikleri onlar için nasıl fayda sağlayacak şekilde sunabiliriz diye düşündük. Sonra her sınıfımız etkinlikler hazırladı. Hazırladıkları bu etkinlikleri de minimum fiyatlarda satışa sundu. Satıştan edinilecek geliri de LÖSEV'e bağışlayacağız."
Okulda açılan kermeste 3 saat içinde 2 bin 200 liranın toplandığı bildirildi.
Halime Hatun,İnegöl,Bursa,LÖSEV
15 Kasım 2018 Perşembe 17:02