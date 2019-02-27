Anaokulu Öğrencilerinden Askerlere Mektup

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, anaokulu öğrencilerinin asker ağabeylerine verilmek üzere yazdırdıkları mektuplar, İlçe Jandarma
Komutanlığına teslim edildi.
Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında Elbistan Anaokulunda öğrenim gören minikler, velilerinin yardımıyla askere gönderilmek üzere hazırladıkları mektuplarını İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert'e verdi. Okul Müdürü
Fatma Doğuç, vatan sevgisi konusunu işleyen öğrencilerin duygulu anlar yaşadığını ve askerlere verilmek üzere mektup yazdırdıklarını belirtti.
Doğuç, "Öğrencilerimiz, bayrak, millet ve vatan sevgisinin ne olduğunu, ülkenin nasıl korunduğunu detayları ile öğrendiler. Dersin ardından duygulanan öğrencilerimiz, asker ağabeyleri için velileriyle birlikte mektup yazdı. Onlara minnet duygularını dile getirdiler. Yazılan mektupları öğrencilerimiz ile birlikte gelerek İlçe Jandarma Komutanımıza teslim ettik." diye konuştu.
Mektupları teslim alan Sert ise mektupların yurdun değişik yerlerinde görev yapan askerlere gönderilmek üzere, İl Jandarma Komutanlığına verileceğini kaydetti.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA