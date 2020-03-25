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Anaokulu öğrencilerinden büyüklerine 'evde kal' mesajı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Ahmet Ergün İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine evde kal mesajı verdi.

25.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:32
Anaokulu öğrencilerinden büyüklerine 'evde kal' mesajı
Nevşehir 'in Avanos ilçesinde bulunan Ahmet Ergün İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine evde kal mesajı verdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve kronik hastaların dışarı çıkma yasağı getirilmesinin ardından Avanos Ahmet Ergün anaokulunda öğrenim gören 4,5 ve 6 yaşındaki minik öğrenciler dede ve nine kostümleri giyerek büyüklerine 'evde hayat var evde kal' mesajı verdi.

Sosyal medyada paylaşılan kısa film ise çok sayıda beğeni aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Ergün, Nevşehir, Avanos, Güncel

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